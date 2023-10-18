18 октября, 05:50,
обновлено 18 октября, 05:55
Визит Путина в Пекин

Путин и Си Цзиньпин продолжили переговоры в узком составе

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Сергей Гунеев/ POOL/ ТАСС
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
© Сергей Гунеев/ POOL/ ТАСС

После этого президент России и председатель КНР пообщаются тет-а-тет, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков

ПЕКИН, 18 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин продолжают переговоры в узком составе, после этого лидеры пообщаются тет-а-тет, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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"Началась беседа в узком составе. После нее - с глазу на глаз", - сказал представитель Кремля.

Встреча проходит в Пекине на полях форума "Один пояс - один путь". Путин и Си Цзиньпин провели переговоры с участием делегаций, они начались около 6:50 мск и продолжались порядка 1,5 часа. Ранее сообщалось, что в узком составе лидеры побеседуют в формате рабочего завтрака.

  

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКитайСи ЦзиньпинПесков, Дмитрий СергеевичВизит Путина в Пекин
© Информационное агентство ТАСС
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