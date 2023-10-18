Рогов: силы РФ уничтожили танк ВСУ и несколько десятков военных при атаках у Вербового

По словам председателя движения "Мы вместе с Россией", за ночь отбили три атаки в районе этого села

МЕЛИТОПОЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на среду предприняли три попытки атаковать российские позиции в районе села Вербового в Запорожской области. Все атаки были отбиты, украинские войска потеряли танк, две единицы другой техники и несколько десятков военнослужащих, сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"За ночь отбито три атаки [в районе села Вербового] довольно масштабного наступления ВСУ. В трех волнах наступления уничтожены две единицы техники и точно один танк, а также несколько десятков боевиков ВСУ", - сказал собеседник агентства.

Рогов добавил, что ВСУ не оставляют попыток наступления на населенные пункты Вербовое и Новопрокоповка большими силами. "В наступлении принимали участие 4-5 единиц техники и до 30 боевиков ВСУ. Причем отправляют их почему-то без поддержки реактивных систем залпового огня и артиллерии, а с нашей стороны артиллеристы все накрывают", - добавил он.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил президент Владимир Путин 5 октября, Киев за четыре месяца потерял свыше 90 тыс. человек и более 550 танков. 15 октября Путин заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось, хотя Киев и готовит новые активные наступательные операции на отдельных участках фронта.