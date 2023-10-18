В "Валдае" считают, что "войны по доверенности" будут преобладать среди великих держав

Согласно докладу "Война в новую эпоху: почему возвращаются большие армии", особенностью украинского конфликта является тот факт, что в нем невозможно ведение боевых действий малыми профессиональными армиями, что превращает его в "общенародное дело, как это было с середины XIX по середину XX века"

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. "Войны по доверенности" нового типа, когда ядерные государства предоставляют "клиенту" доступ к своим возможностям, технике и экспертизе, станут преобладающей формой конфликта великих держав, при этом угроза их прямого столкновения возрастет даже по сравнению с периодом холодной войны. Об этом говорится в новом докладе международного дискуссионного клуба "Валдай" "Война в новую эпоху: почему возвращаются большие армии".

В докладе отмечается, что в последние десятилетия для крупных держав превалировали "небольшие пограничные столкновения, интервенции с многократно превосходящими силами против ослабленных небольших государств и войны с повстанцами и партизанами". Однако события на Украине "коренным образом" отличаются от этого. "Перераспределение власти и влияния в мире, изменение соотношения сил между крупными державами становятся катализатором крайне острых противоречий между ними", - характеризуют складывающуюся в мире ситуацию аналитики.

"Преобладающей формой конфликта великих держав будут "войны по доверенности нового типа" - крупные конфликты, при которых великая ядерная держава предоставляет своему клиенту доступ к своим информационным возможностям (спутниковая разведка и целеуказание, инфраструктура связи и прочее), а также военной технике и экспертизе, при необходимости осуществляя и собственное ограниченное вмешательство в конфликт там, где это не может вызвать ядерной эскалации, - прогнозируют авторы доклада в его заключительной части. - Но угроза прямого военного столкновения великих держав и ядерной войны будет сохраняться и станет, вероятно, даже более острой, чем в холодную войну".

В этой связи, как отмечается в труде специалистов, ключевой задачей дипломатии в новом мире будет выработка инструментария, который "позволит пережить десятилетия турбулентности без атомных бомбардировок". "Это возможно лишь в рамках жесткого внешнеполитического реализма и постепенной выработки правил и ограничений конкуренции", - говорится в докладе.

Возвращение массовых армий

Эксперты назвали особенностью украинского конфликта тот факт, что в нем невозможно ведение боевых действий малыми профессиональными армиями, что превращает его в "общенародное дело, как это было с середины XIX по середину XX века". Это в свою очередь "должно привести к возвращению ряда старых политических приоритетов", и этот тренд, как считают авторы, не стоит рассматривать в категорически негативном ключе.

Так, события на Украине, по их мнению, указали на "бесполезность прошлого опыта боевых действий" и привели к становлению армии, способной "действовать в условиях полномасштабной сухопутной войны на технологическом уровне первой половины XXI века". "Вооруженные силы, сформировавшиеся в период после холодной войны, не отвечают этому новому уровню военных угроз. Требуется значительное количественное наращивание современных армий", - говорится в докладе.

Аналитики напомнили о некоторых позитивных моментах эпохи массовых армий. "Было внимание большинства правительств к развитию всеобщего образования, поскольку школа рассматривалась как важнейший элемент подготовки и воспитания будущего солдата, от которого зависело выживание государства, - констатировали они. - С появлением массовых армий во многом связано и развитие здравоохранения в конце XIX - начале XX века, а также внимание к массовому спорту". "В начальной стадии все эти тенденции проявляются уже сейчас в России", - говорится в докладе.

Другими факторами трансформации, по словам авторов доклада, являются рост интереса населения к внешней политике государства, возвращение мощной индустриальной базы как черты великой державы. Важно, по их мнению, также отдавать приоритет сельскому хозяйству, отрасли информационно-коммуникационных технологий, транспорту. "Жизненно необходимо увеличить инвестиции в науку и образование. Это важно как для внутреннего развития в условиях нарушения внешних связей и сокращения возможностей международного сотрудничества, так и для повышения интеллектуального уровня призывников, поступающих в армию", - отмечается в тексте. К важным направлениям для государства в докладе также отнесены развитие систем ПВО и гражданской обороны, космическая мощь.

Новое устройство мира

"Угроза большой войны и политически мотивированного разрыва экономических связей неизбежно станет катализатором процесса диверсификации мировой финансовой системы, постепенного возникновения нескольких, разных по потенциалу, но относительно самостоятельных центров роста промышленности и технологий. Каждый из таких центров будет представлять из себя альянс разных по мощи государств, идущих по пути экономической и промышленной интеграции и стремящихся к расширению", - прогнозируют авторы доклада.

"Каждый центр будет стремиться обзавестись собственной выраженной идеологической и ценностной платформой, которая в разных странах и группах стран составит сочетание политических концепций, идеологий и национализма в различных пропорциях. Повышение роли идеологии будет способствовать отчуждению этих центров друг от друга, углублению линий раскола и сокращению пространства внешнеполитического маневра для правящих элит. Все крупные страны будут вынуждены прибегнуть к идеологизации своей внешней и внутренней политики с ограничениями диапазона разрешенных мнений и свободы слова (тенденция уже наблюдается у всех крупных игроков в мировой политике)", - говорится в заключительной части труда, озаглавленной "Дивный новый мир".