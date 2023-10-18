Источник в Москве заявил, что Пашинян идет по стопам Зеленского

По словам высокопоставленного источника, Армению "пытаются превратить в Украину №3"

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян активно идет по стопам президента Украины Владимира Зеленского. Об этом ТАСС заявил высокопоставленный источник в Москве.

"Расцениваем выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Европарламенте 17 октября как абсолютно безответственное и провокационное, особенно в том, что касается России и российско-армянских отношений, - сказал источник. - Видим, как Армению пытаются превратить в Украину №3, если считать Молдавию Украиной №2, а Пашинян семимильными шагами идет по пути Владимира Зеленского".

Во вторник в ходе выступления в Европарламенте Пашинян заявил, что союзники Армении в сфере безопасности на фоне ситуации вокруг Нагорного Карабаха якобы публично призывали к смене власти в стране. При этом он не уточнил, от каких именно "союзников" звучали подобные призывы.