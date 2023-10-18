18 октября, 08:16,
обновлено 18 октября, 08:30

Источник в Москве заявил, что Пашинян идет по стопам Зеленского

Премьер-министр Армении Никол Пашинян. EPA-EFE/ JULIEN WARNAND
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
© EPA-EFE/ JULIEN WARNAND

По словам высокопоставленного источника, Армению "пытаются превратить в Украину №3"

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян активно идет по стопам президента Украины Владимира Зеленского. Об этом ТАСС заявил высокопоставленный источник в Москве.

"Расцениваем выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Европарламенте 17 октября как абсолютно безответственное и провокационное, особенно в том, что касается России и российско-армянских отношений, - сказал источник. - Видим, как Армению пытаются превратить в Украину №3, если считать Молдавию Украиной №2, а Пашинян семимильными шагами идет по пути Владимира Зеленского".

Во вторник в ходе выступления в Европарламенте Пашинян заявил, что союзники Армении в сфере безопасности на фоне ситуации вокруг Нагорного Карабаха якобы публично призывали к смене власти в стране. При этом он не уточнил, от каких именно "союзников" звучали подобные призывы. 

Теги:
АрменияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация