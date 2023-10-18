Лавров заявил, что Устав ООН актуален, несмотря на попытки Запада подменить правовые нормы

Министр иностранных дел отметил, что в МИД приветствуют развитие диалога между омбудсменами разных стран

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Устав ООН и Всеобщая декларация прав человека сохраняют свою актуальность, несмотря на попытки коллективного Запада подменить международно-правовые нормы надуманными правилами. Об этом говорится в приветствии министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова к организаторам и участникам VII Международной научно-практической конференции "Проблемы защиты прав человека: обмен лучшими практиками омбудсменов".

"Сегодня, когда коллективный Запад пытается подменить общепризнанные международно-правовые нормы собственными надуманными "правилами", крайне важно напоминать мировому сообществу о том, что декларация, как и многие другие документы, в первую очередь Устав ООН, по-прежнему сохраняют свою актуальность", - говорится в тексте обращения, опубликованном на сайте российского дипведомства. Глава МИД РФ обратил внимание, что конференция приурочена к 75-летию принятия Всеобщей декларации прав человека, назвав это символичным.

Лавров также указал, что в МИД РФ приветствуют развитие диалога между омбудсменами разных стран. "Проходящий по инициативе уполномоченного по правам человека в Российской Федерации ваш форум традиционно собирает представительный состав экспертов, - продолжил он. - Вижу в этом залог профессиональных, деполитизированных дискуссий". "Не сомневаюсь, что и на этот раз мероприятие внесет заметный вклад в дальнейшее укрепление как национальных систем защиты прав человека, так и механизмов правозащитного сотрудничества на международном уровне", - подчеркнул министр.

Кроме того, он выразил уверенность, что итоги мероприятия "будут способствовать выработке скоординированных подходов к пониманию прав человека, основанных на принципах взаимного уважения, и национальных особенностей суверенных государств".