Путин направил приветствие участникам конференции по защите прав человека

Президент России также отметил рост авторитета конференции омбудсменов в мировом правозащитном сообществе

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников VII Международной научно-практической конференции "Проблемы защиты прав человека: обмен лучшими практиками омбудсменов", отметив рост авторитета события в мировом правозащитном сообществе.

"Конференция пользуется растущим авторитетом в мировом правозащитном сообществе. В этом году она собрала вместе представителей стран Евразии, Африки и Латинской Америки - национальных омбудсменов, парламентариев, сотрудников государственных ведомств, ученых и экспертов, а также делегатов от ряда международных организаций", - говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства выразил уверенность в том, что в ходе дискуссий участники конференции смогут обменяться профессиональным опытом, поделиться законодательными и практическими наработками, обсудить различные аспекты защиты прав и свобод граждан, правового обеспечения их интересов в экономической, социальной, гуманитарной и других сферах.

Такая совместная работа, способствует развитию широкого, равноправного и взаимовыгодного многостороннего сотрудничества, основанного на принципах, закрепленных во Всеобщей декларации прав человека, подчеркнул Путин. "Этот исторический документ, 75-летие подписания которого отмечается в текущем году, остается ключевым правозащитным ориентиром для всего мирового сообщества", - заключил он, пожелав участникам конференции успехов и всего самого доброго.

Как сообщала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, в международной конференции принимают участие представители 47 государств. Среди участников - представители Абхазии, Азербайджана, Ботсваны, Казахстана, Катара, Киргизии, Мали, Мексики, Намибии, Никарагуа, Таджикистана, Танзании, Туркменистана, Турции, Уганды, Узбекистана, Южной Осетии и других стран.