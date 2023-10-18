Переговоры Путина и Си Цзиньпина в Пекине завершились

Встреча проходила на полях форума "Один пояс - один путь"

ПЕКИН, 18 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин завершили переговоры в Пекине, сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Да, [переговоры] уже завершились. И [беседа] с глазу на глаз тоже завершилась", - сказал он. Как ожидается, вскоре Путин ответит на вопросы сопровождающего его пула российских журналистов.

Встреча проходила на полях форума "Один пояс - один путь". Она началась примерно в 06:50 мск, и, таким образом, продлилась около пяти часов. Главы государств побеседовали как в расширенном составе - с участием представительных делегаций, так и в узком - в формате рабочего завтрака. Затем они пообщались тет-а-тет.

Это уже вторая встреча Путина и Си Цзиньпина в этом году. В марте председатель КНР приезжал в Россию с государственным визитом. А Путин в предыдущий раз посещал Китай в феврале 2022 года для участия в церемонии открытия зимних Олимпийских игр.