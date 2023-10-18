ЦИК дал старт разработке фирменного стиля информкампании по выборам президента

По словам зампреда Центральной избирательной комиссии Николая Булаева, это требует времени, чтобы "информационная работа по избирательной кампании соответствовала тем техническим и иным возможностям, которые будут заметно отличаться от кампании 2018 года"

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Члены Центральной избирательной комиссии РФ (ЦИК РФ) на заседании в среду приняли проект постановления о начале разработки фирменного стиля информационной кампании по выборам президента РФ.

"В целях информационного обеспечения избирательной кампании по выборам президента РФ аппарату ЦИК организовать разработку единой визуальной концепции и фирменного стиля информационной кампании по выборам президента РФ, работу по созданию информационных материалов, в том числе для размещения на телевидении, радио и в сети Интернет", - говорится в принятом проекте постановления. Документ также дает начало закупке товаров для обеспечения полномочий ЦИК РФ и нижестоящих избирательных комиссий при подготовке и проведении выборов главы государства.

По словам зампреда ЦИК РФ Николая Булаева, вся эта работа требует времени и дискуссии, чтобы "информационная работа по избирательной кампании президента соответствовала тем техническим и иным возможностям, которые будут заметно отличаться от кампании 2018 года". "Я думаю, что у нас эта возможность есть, бюджет [по подготовке к выборам президента РФ] доведен до ЦИК, деньги находятся на счетах", - сказал он.

По избирательному законодательству выборы президента РФ должны состояться в середине марта 2024 года. Окончательное решение о дате выборов Совет Федерации примет в декабре 2023 года, после чего политические партии должны провести свои предвыборные съезды и официально выдвинуть кандидатов.