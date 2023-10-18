Главы кабминов России и Китая подпишут в Бишкеке план взаимодействия стран до 2030 года

Президент России Владимир Путин обратил внимание, что план был разработан "с обеих сторон без раскачки и административных проволочек"

ПЕКИН, 18 октября. /ТАСС/. Главы российского и китайского правительств подпишут на скорой встрече в Бишкеке план взаимодействия Москвы и Пекина до 2030 года. Как рассказал президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Китай, план был подготовлен очень быстро.

"В марте были достигнуты определенные договоренности, - напомнил Путин. - Там восемь пунктов, вот сейчас в Бишкеке премьеры должны будут детализировать эти пункты и подписать план нашего взаимодействия до 2030 года". "Это очень хороший план, он такой конкретный, существенный, - подчеркнул президент РФ, - Что касается перспектив, то я смотрю на это с оптимизмом".

Путин обратил внимание, что план был разработан "с обеих сторон без раскачки и административных проволочек", что "для правительственных структур любой страны необычно". "Обычно бюрократические структуры сидят месяцами, мы сделали это довольно быстро", - добавил президент РФ.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 22 марта по итогам визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию сообщал о разработке плана взаимодействия двух стран. Работа была организована в пяти межправительственных комиссиях - по инвестиционному, энергетическому, гуманитарному сотрудничеству, по развитию взаимодействия между Дальним Востоком и Северо-Востоком Китая и в комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств России и Китая.