Путин назвал удар по больнице в Газе "ужасным событием", катастрофой

Президент РФ рассчитывает, что эта трагическая ситуация станет сигналом для прекращения конфликта

ПЕКИН, 18 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин охарактеризовал удар по госпиталю в секторе Газа как трагедию и катастрофу.

"Что касается удара по госпиталю, трагедии, которая там произошла, - это ужасное событие, сотни убитых, сотни раненых. Это, конечно, катастрофа", - сказал российский лидер, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Пекин. "[Подобное случилось] в одном месте, тем более - в месте гуманитарного характера", - добавил он.

Путин рассчитывает, что трагическая ситуация с госпиталем в секторе Газа станет сигналом для прекращения конфликта. "Во всяком [нужно] случае сводить дело к возможности начала каких-то контактов и переговоров", - добавил российский лидер.