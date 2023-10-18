18 октября, 09:51,
обновлено 18 октября, 10:03

Путин назвал удар по больнице в Газе "ужасным событием", катастрофой

© ТАСС/ Ruptly

Президент РФ рассчитывает, что эта трагическая ситуация станет сигналом для прекращения конфликта

ПЕКИН, 18 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин охарактеризовал удар по госпиталю в секторе Газа как трагедию и катастрофу.

Читайте также
Что известно об ударе по госпиталю в секторе Газа

"Что касается удара по госпиталю, трагедии, которая там произошла, - это ужасное событие, сотни убитых, сотни раненых. Это, конечно, катастрофа", - сказал российский лидер, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Пекин. "[Подобное случилось] в одном месте, тем более - в месте гуманитарного характера", - добавил он.

Путин рассчитывает, что трагическая ситуация с госпиталем в секторе Газа станет сигналом для прекращения конфликта. "Во всяком [нужно] случае сводить дело к возможности начала каких-то контактов и переговоров", - добавил российский лидер. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраильВизит Путина в Пекин
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация