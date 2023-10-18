Путин заявил, что поставки ATACMS Украине создают дополнительную угрозу

Президент отметил, что ракеты не способны помочь переломить ситуацию на линии соприкосновения

ПЕКИН, 18 октября. /ТАСС/. Поставки США ракет ATACMS Украине наносят вред и создают дополнительную угрозу, но Россия сможет отражать такие атаки, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

"Во-первых, это [поставки], конечно, наносит вред, и это создает дополнительную угрозу. Во-вторых мы, конечно, сможем отражать эти атаки, - сказал Путин. - Что самое главное, это кардинально, вообще не в состоянии изменить ситуацию на линии соприкосновения. Невозможно. Об этом можно точно сказать".

По его словам, война есть война и поставки таких ракет представляют угрозу. "Но что самое главное, это кардинально вообще не в состоянии изменить ситуацию на линии соприкосновения. Невозможно. Об этом можно точно сказать", - подчеркнул президент России.

В целом он назвал поставки ATACMS очередной ошибкой со стороны США. "И сразу по нескольким причинам, - пояснил Путин. - Во-первых, если бы они не поставляли оружие, они бы могли в будущем сказать: "Ну вот, если бы мы все поставили, что можем, вот тогда ситуация бы изменилась, но это бы привело к лишним жертвам. Вот, мы такие молодцы, мы этого не сделали". Но они это сделали. А результата не будет. Уже поэтому это ошибка", - заключил российский лидер.

Он отметил, что и для Украины "в этом смысле ничего хорошего нет". "Это просто продлевает [ее] агонию", - добавил Путин. "И, наконец, ошибкой более масштабного, пока невидимого характера, но все-таки имеющего большое значение, является то, что США все больше и больше лично втягиваются в этот конфликт, это очевидная вещь. И пускай никто не говорит, что они к этому не имеют отношения. Мы считаем, что имеют", - подытожил президент.

ВСУ ранее впервые использовали против РФ ракеты ATACMS производства США, снабженные кассетной боевой частью. Их применение подтвердил сам президент Украины Владимир Зеленский. Телекомпания CNN отмечала, что американская администрация передала киевским властям тактические ракеты ATACMS без огласки для того, чтобы попытаться застать российские войска врасплох. По данным российской стороны, ATACMS применили при атаке на Бердянск Запорожской области и Скадовск в Херсонской области. В ООН на фоне этого уже заявили, что последовательно выступают против применения кассетных боеприпасов.