Путин заявил об отсутствии результатов контрнаступления Киева на херсонском направлении

Президент России отметил, что потери у украинской стороны есть

ПЕКИН, 18 октября. /ТАСС/. Киев давно анонсировал наступление на херсонском направлении, но результата нет, а потери есть, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

"Они начали давно анонсированное и ожидаемое, очередное контрнаступление - теперь на херсонском направлении. Результата нет пока, потери - есть. Результата нет так же, как было на Запорожском, на других направлениях", - сказал Путин.

По его словам, с этой точки зрения поставки США ракет ATACMS Украине тоже являются ошибкой.