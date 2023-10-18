18 октября, 09:55,
обновлено 18 октября, 10:27

Путин заявил об отсутствии результатов контрнаступления Киева на херсонском направлении

Президент России отметил, что потери у украинской стороны есть

ПЕКИН, 18 октября. /ТАСС/. Киев давно анонсировал наступление на херсонском направлении, но результата нет, а потери есть, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

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"Они начали давно анонсированное и ожидаемое, очередное контрнаступление - теперь на херсонском направлении. Результата нет пока, потери - есть. Результата нет так же, как было на Запорожском, на других направлениях", - сказал Путин.

По его словам, с этой точки зрения поставки США ракет ATACMS Украине тоже являются ошибкой. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеВизит Путина в Пекин
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