18 октября, 09:59,
обновлено 18 октября, 10:10
Палестино-израильский конфликт

Замглавы МИД РФ обсудил с послом Египта задачи по эвакуации из Газы

По информации ведомства, также речь шла об эвакуации гражданских лиц, включая иностранцев, из сектора Газа через КПП "Рафах"

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с послом Египта в Москве Назихом Нагари задачи по налаживанию процесса эвакуации гражданских лиц, включая иностранцев, из сектора Газа через КПП "Рафах". Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам телефонного разговора, состоявшегося 17 октября по инициативе египетской стороны.

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"Состоялось обсуждение развития ситуации в зоне палестино-израильского конфликта с учетом рассмотрения в СБ ООН российского и бразильского проектов резолюций по положению в секторе Газа. Отдельное внимание уделено задачам по налаживанию процесса эвакуации гражданских лиц, включая иностранцев, из анклава через КПП "Рафах" и отправки гуманитарной помощи жителям Газы", - информировали в дипведомстве. 

Теги:
ЕгипетРоссияПалестино-израильский конфликтВершинин, Сергей Васильевич
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