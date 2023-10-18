МИД РФ призывал стороны конфликта на Ближнем Востоке к немедленной деэскалации

Согласно заявлению ведомства, Москва глубоко потрясена ударом по больнице Аль-Ахли в секторе Газа

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Москва глубоко потрясена ударом по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, выражает искренние соболезнования семьям жертв, народу и правительству Палестины. Об этом говорится в заявлении МИД РФ в связи с трагедией в Газе.

"В Москве глубоко потрясены произошедшим. Выражаем искренние соболезнования семьям жертв, народу и правительству Палестины", - подчеркнули в министерстве.

В дипведомстве вновь настоятельно призвали стороны конфликта к "немедленной деэскалации военных действий и соблюдению международного гуманитарного права". "Подтверждаем принципиальную позицию России о неприемлемости любого насилия в отношении гражданских лиц, ударов по медицинским учреждениям и другим объектам гражданской инфраструктуры", - отмечается в документе.

"Подчеркиваем необходимость консолидации международных усилий в интересах безотлагательного прекращения огня и открытия гуманитарных коридоров. Это позволило бы оказать необходимое содействие населению Газы, включая доставку продовольствия, медикаментов и горючего, организовать эвакуацию всех желающих и остановить надвигающуюся гуманитарную катастрофу", - добавили в МИД РФ.

В министерстве также обратили внимание на неуместность и безнравственность попыток политизации этой темы. "Призываем при рассмотрении соответствующих инициатив в Совете Безопасности ООН руководствоваться прежде всего интересами людей, страдающих в зоне конфликта", - указали в ведомстве.

Кроме того, МИД после удара по больнице напомнил россиянам о рекомендации воздержаться от поездок в Израиль и на палестинские территории. "Напоминаем о рекомендации российским гражданам воздержаться от поездок в Израиль и на палестинские территории", - указывается в заявлении министерства.