18 октября, 10:02,
обновлено 18 октября, 10:47

Путин назвал смешными утверждения, что Россия якобы "проигрывает войну" на Украине

© ТАСС/ Ruptly

Президент задался вопросом, зачем тогда Вашингтону поставлять Киеву ракеты ATACMS

ПЕКИН, 18 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал смешными утверждения о том, что РФ якобы "проигрывает войну" на Украине. Такую оценку соответствующим заявлениям президента США Джо Байдена глава российского государства дал, отвечая на вопросы журналистов по итогам его визита в Китай.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Если война проиграна Россией, зачем [Вашингтону] поставлять [Киеву ракеты] ATACMS? Пусть заберут назад ATACMS, все другое вооружение, садятся за блины, приезжают к нам на чаепитие", - сказал Путин. "Если проиграна война, о чем мы говорим? Зачем ATACMS? Задайте им этот вопрос. Ну смешно", - заметил президент РФ.

Ранее Байден в интервью телеканалу CBS заявил, что считает, что Вашингтон может объединить всю Европу, лишить руководство РФ свободы действия и подавить российского президента. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаСШАРоссияКитайБайден, ДжоВоенная операция на УкраинеВизит Путина в Пекин
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация