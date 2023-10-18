Путин назвал смешными утверждения, что Россия якобы "проигрывает войну" на Украине

Президент задался вопросом, зачем тогда Вашингтону поставлять Киеву ракеты ATACMS

ПЕКИН, 18 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал смешными утверждения о том, что РФ якобы "проигрывает войну" на Украине. Такую оценку соответствующим заявлениям президента США Джо Байдена глава российского государства дал, отвечая на вопросы журналистов по итогам его визита в Китай.

"Если война проиграна Россией, зачем [Вашингтону] поставлять [Киеву ракеты] ATACMS? Пусть заберут назад ATACMS, все другое вооружение, садятся за блины, приезжают к нам на чаепитие", - сказал Путин. "Если проиграна война, о чем мы говорим? Зачем ATACMS? Задайте им этот вопрос. Ну смешно", - заметил президент РФ.

Ранее Байден в интервью телеканалу CBS заявил, что считает, что Вашингтон может объединить всю Европу, лишить руководство РФ свободы действия и подавить российского президента.