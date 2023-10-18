Дипломаты и техсотрудники прибыли в Пхеньян в рамках кадровой ротации посольства РФ в КНДР

Они прилетели бортом, на котором в Пхеньян прибыл глава МИД Сергей Лавров, российская делегация и пул сопровождающих министра журналистов

ПХЕНЬЯН, 18 октября. /ТАСС/. Девять дипломатов и технических сотрудников прибыли в Пхеньян в рамках кадровой ротации посольства РФ в КНДР.

Они прилетели бортом, на котором в Пхеньян прибыл глава МИД России Сергей Лавров, российская делегация и пул сопровождающих министра журналистов. Среди новых сотрудников дипмиссии двое дипломатов и два сотрудника посольства, включая врача. Кроме того, этим бортом прилетела строительная бригада в составе пяти человек, которая займется реконструкцией здания посольства. Ее планировалось провести несколько лет назад, но помешала пандемия.

Во время перелета Лавров вышел к новым сотрудникам посольства, пообщался с ними и пожелал успеха.

7 сентября посольство РФ в КНДР сообщало, что удалось удвоить состав посольства, тогда в Пхеньян прибыло 20 человек. До этого в посольстве оставались работать 18 человек.

Российский борт приземлился в пхеньянском аэропорту вечером в среду по местному времени. Несмотря на проливной дождь, на летном поле российского министра встречали около двух сотен северокорейских граждан - в национальных костюмах и с цветами в руках, которыми, не переставая, приветственно махали министру.

Всего российскую делегацию в аэропорту встречали около сотни северокорейских чиновников. Кроме того, тем, кто сопровождает министра в поездке, сотрудники аэропорта прямо при сходе с трапа продезинфицировали багаж.