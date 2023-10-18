В Красноярском крае создали министерство экологии

Его возглавил Владимир Часовитин

КРАСНОЯРСК, 18 октября. /ТАСС/. Министерство, которое займется исключительно экологической тематикой, создали в Красноярском крае. Его возглавил Владимир Часовитин, возглавлявший министерство экологии и рационального природопользования в начале 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы губернатора.

Часовитин ушел в отставку в начале 2019 года. Тогда сообщалось, что ведомством были допущены технические сбои по ряду вопросов "и министр в этой ситуации посчитал правильным взять на себя часть ответственности и подать в отставку".

"С учетом значимости для населения края экологических вопросов решено создать профильное министерство, которое будет заниматься исключительно экологической проблематикой. Его возглавил Владимир Часовитин", - говорится в сообщении.

Полномочия в сфере природо- и недропользования переданы министерству лесного хозяйства, которое переименовано в министерство природных ресурсов и лесного комплекса края. Также проведен ряд других структурных изменений - полномочия в сфере торговли перешли из министерства сельского хозяйства в министерство промышленности, а жилищно-коммунальным хозяйством (ранее курировалось министерством промышленности) теперь будет заниматься министерство строительства.

И.о. министра экологии и рационального природопользования Павел Борзых покинул свой пост, так же как и. о министра тарифной политики Марина Пономаренко, в отставку ушел и.о. зампреда правительства региона Алексей Подкорытов. Министром тарифной политики стал Александр Ананьев. Ранее он возглавлял министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Переназначены на свои посты вице-губернаторы Валерий Семенов и Павел Солодков. Сохранили свои посты министр социальной политики Ирина Пастухова, министр культуры Аркадий Зинов, министр спорта Денис Петровский, министр цифрового развития Николай Распопин.

Министром сельского хозяйства назначен Илья Васильев, экс-глава этого ведомства Леонид Шорохов, сохранил должность заместителя председателя правительства региона. Министром транспорта назначен Дмитрий Зотин, до этого работавший в должности заместителя министра. Также в пресс-службе губернатора отметили, что теперь заместители председателя правительства будут работать не по отраслевому, а по проектному принципу.

О формировании правительства

Работа над формированием кадрового состава кабинета министров продолжается. Ранее законодательное собрание края утвердило председателя правительства Сергея Верещагина, а также зампреда правительства - министра финансов Владимира Бахаря, зампреда правительства Сергея Кузьмина и министра экономики и регионального развития края Татьяну Магдибур.