"Кинжалы" над Черным морем и ATACMS как продление агонии Киева. Заявления Путина в Пекине

Российские самолеты с комплексами "Кинжал" начинают патрулирование над Черным морем, заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Китай.

Глава государства назвал удар по больнице в секторе Газа ужасным событием и катастрофой, которая может стать сигналом к завершению ближневосточного конфликта, выразил уверенность в том, что поставки американских ракет ATACMS не помогут Украине, и рассказал о переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином "за чашкой чая".

ТАСС собрал основные заявления Путина.

О "Кинжалах" над Черным морем

"ВКС России начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем. Наши самолеты МиГ-31 вооружены комплексами "Кинжал". "Эти комплексы имеют дальность свыше тысячи километров и скорость девять махов".

Такое решение принято, поскольку Соединенные Штаты все больше втягиваются в украинский конфликт. "Плюс еще на фоне ближневосточного конфликта все это происходит, все это накаляет атмосферу".

"Это не угроза, но мы будем осуществлять визуальный контроль, контроль с помощью оружия за тем, что происходит в Средиземном море".

О поставках Украине ракет ATACMS

Ракеты ATACMS, которые Вашингтон тайно поставил Киеву, не смогут кардинально изменить ситуацию: "Во-первых, это, конечно, наносит вред, и это создает дополнительную угрозу. Во-вторых, мы, конечно, сможем отражать эти атаки".

"Для Украины в этом смысле ничего хорошего нет. Это просто продлевает агонию".

О специальной военной операции

Утверждения, что РФ будто бы терпит поражение на Украине, смешны: "Если война проиграна Россией, зачем поставлять ATACMS? Пусть заберут назад ATACMS, все другое вооружение, садятся за блины, приезжают к нам на чаепитие".

Вооруженные силы Украины начали очередное контрнаступление, "давно анонсированное и ожидаемое", теперь на херсонском направлении: "Результата нет пока, потери есть. Результата нет так же, как было на запорожском, на других направлениях".

Москва фиксирует изменения риторики Запада и Киева по поводу возможных мирных переговоров. "Если украинская сторона хочет реально переговорного процесса, то нужно это делать не какими-то "театральными жестами", а нужно первое что сделать - отменить декрет президента Украины [Владимира Зеленского], запрещающий вести переговоры".

О ближневосточном конфликте

Удар по больнице в Газе - это "ужасное событие, сотни убитых, сотни раненых". Возможно, это станет сигналом к тому, что "нужно этот конфликт как можно быстрее заканчивать, во всяком случае сводить дело к возможности начала каких-то контактов и переговоров".

По итогам телефонных переговоров Путина с лидерами пяти стран Ближнего Востока сложилось впечатление, что "никто не хочет продолжения, развития конфликта и усугубления ситуации": "Готовности к тому, чтобы развивать конфликт, превращать его в крупномасштабную войну <...> практически нет".

Россия всегда выступала за независимость Палестины: "Что касается создания палестинского государства, то у нас принципиальная позиция, она не связана с сегодняшним кризисом вообще, хотя, конечно, он поднимает эту проблему на поверхность".

Об отношениях с Китаем