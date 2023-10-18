Матвиенко призвала главу Запорожья быстрее интегрировать регион в правовое поле РФ

Председатель Совета Федерации сообщила, что Совет по интеграции новых регионов, созданный в СФ, будет координировать формирование законодательной базы и оказывать всю необходимую помощь новым субъектам

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с губернатором Запорожской области Евгением Балицким призвала его "закатать рукава вместе" и быстрее интегрировать регион в общероссийское правовое поле.

"Вы уже не исполняющий обязанности, теперь уже избранный, утвержденный, законный губернатор. Закатываем рукава вместе и работаем на благо Запорожской области и ее граждан. У вас большой опыт и политической работы, и практической работы, вы последний год практически исполняли обязанности, вы хорошо знаете ситуацию на месте, поэтому я уверена, что у вас все получится", - сказала Матвиенко.

Она добавила, что Совет по интеграции новых регионов, созданный в СФ, будет координировать формирование законодательной базы и оказывать всю необходимую помощь новым субъектам РФ.

"Надо будет, будем привлекать экспертов, в общем надо сделать все, чтобы этот переходный период не затянулся, чтобы мы его не продлевали, чтобы он как можно быстрее завершился, с формированием полной правовой базы Запорожской области, соответствующей российской конституции, российскому законодательству", - отметила спикер Совфеда.

"Параллельно с этим, вы это хорошо знаете, понимаете, это восстановление инфраструктуры, жилья, это обеспечение прав граждан всеми положенными им пособиями, льготами в соответствии с конституцией, чтобы они чувствовали в полной мере, что они российские граждане, что они живут в России, о них заботятся", - резюмировала Матвиенко.