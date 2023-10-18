Комитет Думы запросил у ГП данные о релокантах, финансирующих ВСУ

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев также просит проверить высказывания некоторых публичных лиц

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев направил в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет, МВД и ФСБ России обращения с просьбой предоставить данные о релокантах, которые могли быть причастны к финансированию Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также проверить высказывания некоторых публичных лиц. Об этом Пискарев сообщил в Telegram-канале.

"В соответствии с поручением Государственной думы <…> относительно правовой оценки противоправных действий лиц, покинувших Российскую Федерацию в связи с проведением специальной военной операции, прошу предоставить запрашиваемые данные <…>, а также провести в рамках компетенции проверку содержащейся в открытом доступе информации", - отмечается в документе.

Поручение запросить такую информацию Госдума дала комитету на прошлой неделе, с соответствующей инициативой выступил замглавы комитета палаты по обороне Юрий Швыткин. В частности, депутаты поручили запросить информацию о количестве административных и уголовных дел, возбужденных в отношении граждан РФ, покинувших страну, дискредитирующих Вооруженные силы РФ и осуществлявших публичные призывы к воспрепятствованию использованию ВС РФ. Депутаты также поручили запросить данные о количестве возбужденных дел в отношении релокантов, "призывавших к введению мер ограничительного характера в отношении РФ, оказывающих финансовую и материально-техническую помощь Вооруженным силам Украины".

Поручение Думы также подразумевает проверку в отношении некоторых публичных лиц, совершавших противоправные деяния. Для такой проверки в документе представлены ссылки на размещенные в интернете материалы с предположительным участием известных лиц, среди них - российский бизнесмен Михаил Фридман, телеведущие Иван Ургант, Максим Галкин (признан в России иноагентом), Александр Ревва и Александр Гудков.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости проверить по статье Уголовного кодекса РФ о госизмене релокантов, которые поддерживали Украину и финансировали ВСУ, а теперь хотят вернуться в РФ. Он также отмечал, что граждане РФ, уехавшие из страны и поддержавшие Киев, должны осознавать, что при возвращении в Россию им "обеспечен Магадан". В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что слова Володина про релокантов и Магадан касались людей, занявших ярко выраженную антироссийскую позицию, отметив, что с ними РФ "не по пути". Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что не видит ничего плохого в том, что некоторые граждане уехали из страны. Пусть они "живут так, как считают нужным", добавил глава государства.