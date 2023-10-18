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Палестино-израильский конфликт

Делегация РФ призвала дать слово Палестине на Форуме по безопасности ОБСЕ

Член российской делегации Юлия Жданова отметила, что "вне зависимости от локации вспышки вооруженного насилия Россия всегда исходила из важности того, чтобы каждая из сторон конфликта была услышана"

ВЕНА, 18 октября. /ТАСС/. Делегация РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями обратилась к председательствующей в Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) Канаде с целью предоставления слова палестинской делегации на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявила член российской делегации Юлия Жданова в ходе своего выступления на пленарном заседании организации.

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"Вне зависимости от локации вспышки вооруженного насилия Российская Федерация всегда исходила из важности того, чтобы каждая из сторон конфликта была услышана. На 1058-м пленарном заседании ФСОБ был озвучен длительный доклад посла Израиля Мордехая Родгольда. В связи с этим обращаемся к председательству Канады с призывом пригласить на эту площадку палестинского представителя для изложения оценки складывающейся ситуации в зоне ближневосточной эскалации", - подчеркнула Жданова. 

Теги:
ПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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