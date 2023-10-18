Косачев заявил, что РФ продолжит соблюдать мораторий после дератификации ДВЗЯИ

Вице-спикер Совета Федерации подчеркнул, что Россия придерживается предусмотренных приостановленным ДСНВ количественных ограничений и уведомляет Вашингтон о предстоящих пусках стратегических ракет

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Россия продолжит соблюдать мораторий на ядерные испытания после отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) до тех пор, пока ее не вынудят ответить. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Спекуляции на тему того, что Россия этим взвинчивает эскалацию, как обычно, не учитывают, что в ядерном "танго" мы давно "танцуем" одни. Мы продолжим соблюдать мораторий на ядерные испытания, пока нас не сподвигнут к ответу", - написал сенатор в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что точно так же Россия придерживается предусмотренных приостановленным ДСНВ количественных ограничений и уведомляет Вашингтон о предстоящих пусках стратегических ракет. "Соблюдаем односторонний мораторий на размещение РСМД, несмотря на активную подготовку США к развертыванию этих вооружений в Европе и Азии. Но тревогу вызывает не только линия США на выход и отказ от ратификации соглашений в сфере контроля над ядерным оружием. Самое беспокоящее - явно легкомысленное отношение к перспективе масштабного ядерного столкновения с участием сверхдержав", - отметил Косачев.

Он привел в пример заявление президента США Джо Байдена о том, что изменение климата является более серьезной угрозой для человечества, чем ядерная война. "Как будто и правда не понимает, что после ядерной катастрофы либо всем, мягко говоря, будет не до климата, либо его изменения, "запланированные" на столетия, произойдут за неделю. На фоне рассуждений о необходимости нанести "стратегическое поражение на поле боя" ядерной державе - России, наращивается уровень и объем американского оружия, поставляемого Киеву. Параллельно Вашингтон настоятельно "предупреждает" Москву о недопустимости применения ядерного оружия, а то, мол, санкции взлетят до небес и от России все отвернутся", - отметил сенатор.

По его мнению, такая дипломатия "оружие плюс предупреждения" на деле является крайне порочной и опасной. "Примерно так - по логике "медленно варить лягушку" - нас пытались приучить к расширению НАТО, к переворотам по нашим границам. Дескать, "проглотили Прибалтику - проглотите и Украину". К чему это привело - уже понятно всем. Вместо примирения с давлением НАТО на деле была сжимающаяся пружина, достигшая предела сжатия в феврале 2022 года", - констатировал политик.

Он назвал не просто заблуждением, а "очень опасным обманом общественности самих стран Запада" позицию о том, что России можно нанести тотальное поражение на Украине, после которого она якобы "согласится на какие-то трибуналы, выплаты и отказы от своих территорий". "И этот обман сегодня приближает нас к ядерному катаклизму намного стремительнее, чем предупредительные ответные меры России в сфере контроля над ядерным оружием", - подчеркнул Косачев.

Об отзыве ратификации

Госдума ранее приняла закон об отзыве Россией ратификации ДВЗЯИ. Отменяется статья 1 закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", которая содержит положение о ратификации договора, подписанного от имени Российской Федерации в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года.

Также меняется название федерального закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний" на "О Договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний".