Экс-прокурор Забайкалья возглавил Минюст ЛНР

Максим Ершов ранее занимал пост прокурора Забайкальского края

ЛУГАНСК, 18 октября. /ТАСС/. Максим Ершов, ранее занимавший должность прокурора Забайкальского края, возглавил управление Министерства юстиции РФ по Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщается на сайте главы ЛНР.

"Первый заместитель министра юстиции Российской Федерации Евгений Забарчук на встрече с председателем правительства ЛНР Сергеем Козловым и руководителем администрации главы ЛНР Алексеем Самойловым представил начальника регионального управления ведомства. Им назначен Максим Ершов, который ранее занимал должность прокурора Забайкальского края", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе встречи Забарчук вручил удостоверение назначенному на должность Ершову.