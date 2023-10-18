Лавров назвал свой визит в КНДР возможностью обсудить реализацию договоренностей лидеров

По словам главы МИД РФ, его видит дает возможность "наметить практические шаги", чтобы гарантировать полное выполнение каждой из этих договоренностей

ПХЕНЬЯН, 18 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал свой визит в Пхеньян возможностью обсудить воплощение в жизнь каждой из договоренностей лидеров РФ Владимира Путина и КНДР Ким Чен Ына на космодроме Восточный.

"Нынешний визит дает очень хорошие возможности рассмотреть подробно каждую из доверенностей, которую достигли на высшем уровне на космодроме Восточный, и наметить практические шаги с тем, чтобы гарантировать полное выполнение и воплощение в жизнь каждой из этих договоренностей", - сказал министр.