Лавров: Москва высоко ценит позицию КНДР по вхождению в состав РФ новых регионов

Глава МИД России 18-19 октября находится с визитом в республике

ПХЕНЬЯН, 18 октября. /ТАСС/. Москва высоко ценит позицию КНДР по конфликту на Украине и вхождению в состав России новых регионов. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на официальном приеме от имени правительства КНДР.

"Мы высоко ценим вашу принципиальную, однозначную поддержку действий России в связи со специальной военной операцией на Украине, поддержку в том, что касается вашего признания вхождения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации", - сказал Лавров.

В 2022 году власти КНДР поддержали результаты референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях о присоединении к России.

Лавров 18-19 октября находится с визитом в КНДР.