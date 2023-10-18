Лавров заявил, что РФ полностью поддерживает курс КНДР на независимое развитие

Глава МИД обратил внимание, что КНДР "открыто заявляет о своей солидарности с РФ, имеет возможность об этом говорить прямо"

ПХЕНЬЯН, 18 октября. /ТАСС/. Москва выражает солидарность и полную поддержку курсу Пхеньяна по отстаиванию своей независимости и самостоятельному определению путей развития. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на официальном приеме от имени правительства КНДР.

"РФ выражает свою солидарность и полную поддержку стремлению КНДР во главе с председателем государства товарищем Ким Чен Ыном к отстаиванию своей независимости, права своего народа самому определять свою судьбу и пути своего развития", - указал министр.

Лавров обратил внимание, что КНДР "открыто заявляет о своей солидарности с РФ, имеет возможность об этом говорить прямо".

Глава МИД РФ 18-19 октября находится с визитом в КНДР. Российский борт приземлился в пхеньянском аэропорту вечером в среду по местному времени. Несмотря на проливной дождь, на летном поле российского министра встречали около двух сотен граждан КНДР - в национальных костюмах и с цветами в руках, которыми, не переставая, приветственно махали министру.

Всего российскую делегацию в аэропорту встречали около сотни чиновников КНДР. Кроме того, тем, кто сопровождает министра в поездке, сотрудники аэропорта прямо при спуске с трапа продезинфицировали багаж.