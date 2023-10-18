Небензя: не поддержавшие резолюцию РФ по Ближнему Востоку отвечают за события в Газе

Постоянный представитель России при ООН заявил, что не поддержавшие поправки РФ делегации по сути выступили против прекращения кровопролития на Ближнем Востоке

ООН, 18 октября. /ТАСС/. Каждый, кто не поддержал проект гуманитарной резолюции России по Ближнему Востоку, несет часть ответственности за произошедшее в секторе Газа. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности (СБ) всемирной организации по ситуации на Ближнем Востоке.

"Мы еще вчера предупреждали коллег, что терять время сейчас нельзя. Уважаемые коллеги, скажу прямо, так как время для дипломатических метафор, очевидно, прошло: каждый, кто вчера не поддержал наш проект гуманитарной резолюции с призывом к немедленному прекращению огня, должен осознавать, что несет часть ответственности за произошедшее в Газе", - сказал он.

"Сожалеем, что Совет потратил впустую еще одни драгоценные 36 часов, за которые число погибших выросло еще больше. В ходе удара по больнице в Газе вчера вечером погибло несколько сотен мирных жителей. На этом фоне бездействие со стороны Совета безопасности выглядит неприглядно", - убежден дипломат.

Он добавил, что бразильский проект резолюции не содержит призыва к немедленному прекращению огня и не помог бы остановить кровопролитие. "Эта важнейшая для эскалации ситуации на земле формулировка заменена призывом к гуманитарным паузам", - пояснил Небензя.

© ТАСС/ Ruptly/ UNTV

По его словам, не поддержавшие поправки РФ - против конца кровопролития. "Те делегации, которые не поддержали или проголосовали против, по сути, выступили против прекращения кровопролития на Ближнем Востоке", - сказал он. "Хотя вы, конечно, подберете формальные оправдания <...>, но они будут звучать жалко. Вы сделали свой выбор и вам придется нести ответственность за него", - добавил Небензя.

Совет безопасности ООН не принял ни одну из поправок РФ к проекту резолюции Бразилии по Ближнему Востоку.

Россия в понедельник предложила две поправки к бразильскому проекту ближневосточной резолюции, одна из которых вносит в текст документа призыв к немедленному гуманитарному прекращению огня, а вторая - осуждение неизбирательных ударов по сектору Газа.

После того, как был нанесен удар по больнице Аль-Ахли в Газе, РФ дополнила свою последнюю поправку отдельным осуждением этого нападения. Как отмечали в постпредстве РФ при ООН, предлагаемые Россией изменения призваны сбалансировать бразильскую резолюцию, так как в ней осуждается атака радикального движения ХАМАС, однако оценки действиям Израиля не дается.