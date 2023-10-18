18 октября, 14:23,
обновлено 18 октября, 14:29
Палестино-израильский конфликт

СБ ООН отклонил поправки РФ к резолюции Бразилии по Ближнему Востоку

REUTERS/ Eduardo Munoz
© REUTERS/ Eduardo Munoz

Россия предложила две поправки к бразильскому проекту, одна из которых вносит в текст документа призыв к немедленному гуманитарному прекращению огня, а вторая - осуждение неизбирательных ударов по сектору Газа

ООН, 18 октября. /ТАСС/. Совет безопасности ООН не принял ни одну из поправок РФ к проекту резолюции Бразилии по Ближнему Востоку, передает корреспондент ТАСС.

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Россия в понедельник предложила две поправки к бразильскому проекту ближневосточной резолюции, одна из которых вносит в текст документа призыв к немедленному гуманитарному прекращению огня, а вторая - осуждение неизбирательных ударов по сектору Газа.

После того, как был нанесен удар по больнице Аль-Ахли в Газе, РФ дополнила свою последнюю поправку отдельным осуждением этого нападения. Как отмечали в постпредстве РФ при ООН, предлагаемые Россией изменения призваны сбалансировать бразильскую резолюцию, так как в ней осуждается атака радикального движения ХАМАС, однако оценки действиям Израиля не дается. 

Теги:
БразилияРоссияПалестино-израильский конфликт
© Информационное агентство ТАСС
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