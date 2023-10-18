МИД РФ заявил, что Москва приветствует проведение выборов в Эквадоре

В дипведомстве сообщили о готовности России и дальше укреплять диалог по международным делам, в том числе в СБ ООН

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Россия приветствует успешное проведение в Эквадоре второго тура президентских выборов, готова и дальше укреплять диалог по международным делам, в том числе в СБ ООН. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"По имеющейся информации, выборы прошли без серьезных нарушений, несмотря на сохраняющиеся вызовы общественной безопасности", - отметили в ведомстве.

В России "приветствуют успешное проведение свободного и демократического волеизъявления в Эквадоре". "Подтверждаем принципиальный настрой на дальнейшее развитие и укрепление отношений между нашими странами, продолжение конструктивного диалога по международным делам, в том числе с учетом статуса Эквадора в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН", - заявили в МИД РФ.

В Эквадоре 15 октября прошел второй тур внеочередных президентских выборов. По данным Национального избирательного совета страны, победу одержал кандидат от альянса "Национальное демократическое действие" Даниэль Нобоа, его соперница Луиса Гонсалес от движения "Гражданская революция" признала свое поражение.