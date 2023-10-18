Грушко на встрече с завершающим миссию послом Греции дал оценку отношениям стран

Замглавы МИД РФ принял Екатерини Насику в связи с завершением ее дипломатической миссии

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Александр Грушко принял посла Греции в России Екатерини Насику в связи с завершением ее дипломатической миссии, а также дал принципиальную оценку нынешнему состоянию отношений между странами.

"18 октября заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко принял чрезвычайного и полномочного посла Греческой Республики в Российской Федерации Екатерини Насику с протокольным визитом в связи с завершением ее дипломатической миссии, - говорится в сообщении МИД РФ. - С российской стороны были даны принципиальные оценки причин нынешнего состояния российско-греческих отношений".