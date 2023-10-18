Небензя назвал лицемерием вето США на бразильский проект ближневосточной резолюции

Постпред России при ООН отметил, что Вашингтон не был заинтересован в этом документе и рассчитывал "выкрутить необходимое для непрохождения проекта без вето число рук"

ООН, 18 октября. /ТАСС/. Применение США права вето на бразильский проект резолюции по палестино-израильскому конфликту представляет собой проявление лицемерия и двойных стандартов со стороны Вашингтона. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации по ситуации на Ближнем Востоке.

"Только что мы стали свидетелями очередного проявления лицемерия и двойных стандартов наших американских коллег", - сказал он сразу после голосования по бразильскому проекту резолюции.

"Не выступая в принципе против принятия гуманитарной резолюции Совбеза, они на самом деле не были в ней заинтересованы и рассчитывали выкрутить необходимое для непрохождения проекта без их вето число рук. Поскольку это не удалось, им пришлось предстать перед всеми нами, сбросив маски", - подчеркнул глава российского диппредставительства.

Ранее США заветировали бразильский текст ближневосточной резолюции в СБ ООН, единственными проголосовав против этого проекта. Россия и Великобритания воздержались от голосования, остальные 12 членов органа проголосовали "за".