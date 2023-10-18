Нарышкин: СВР и МИД РФ вносят существенный вклад в нормализацию обстановки в Афганистане

Директор СВР указал, что "с началом специальной военной операции активизировалась кооперация на треке информационной борьбы и противодействия усилиям Запада по дискредитации российской политики на мировой арене"

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Служба внешней разведки (СВР) РФ и МИД России вносят существенный вклад в нормализацию обстановки внутри и вокруг Афганистана. Об этом говорится в статье директора Службы внешней разведки РФ, председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина, опубликованной в журнале "Международная жизнь".

"Отрадно, что и на новом витке нашей общей истории СВР России и МИД РФ продолжают тесно взаимодействовать по всем ключевым вопросам, сообща занимаясь выявлением непосредственных и потенциальных угроз интересам нашего государства и выработкой мер по их нейтрализации, - отметил Нарышкин. - Так, наша совместная работа способствовала прекращению масштабных боевых действий в Ливии. При участии службы и внешнеполитического ведомства поступательно развивается процесс комплексного урегулирования в Сирии, решаются вопросы вывода Дамаска из международной изоляции. СВР и МИД РФ вносят существенный вклад в нормализацию обстановки внутри и вокруг Афганистана".

Директор СВР указал, что "с началом специальной военной операции активизировалась кооперация на треке информационной борьбы и противодействия усилиям Запада по дискредитации российской политики на мировой арене".

Нарышкин также обратил внимание на то, что согласно действующему законодательству на Службу внешней разведки возложена задача по обеспечению физической безопасности российских загранучреждений - посольств, консульств и иных представительств, а также секретоносителей и членов их семей.