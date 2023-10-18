МИД РФ поддерживает переговоры правительства Венесуэлы с оппозицией

В дипведомстве отметили, что по итогам переговоров венесуэльским правительством и оппозицией были подписаны два соглашения - "Об обеспечении политических прав и выборных гарантий для всех" и "О защите жизненных интересов нации"

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России приветствует состоявшийся 17 октября в Барбадосе новый раунд переговоров между представителями правительства Венесуэлы и оппозиции. Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД РФ сообщении.

"МИД России приветствует состоявшийся 17 октября на Барбадосе новый раунд переговорного процесса между правительством Венесуэлы и оппозиционной Унитарной платформой, - указали в министерстве. - Заседание прошло при посредничестве Норвегии, участии представителей России и Нидерландов (как стран сопровождения), министров иностранных дел Барбадоса и Колумбии, спецпомощника президента Бразилии, мексиканских коллег, которые ранее принимали участников этого диалогового формата в Мехико, а также других заинтересованных сторон".

В дипведомстве отметили, что по итогам переговоров венесуэльским правительством и оппозицией были подписаны два соглашения - "Об обеспечении политических прав и выборных гарантий для всех" и "О защите жизненных интересов нации". "Российская сторона с удовлетворением отмечает достигнутые участниками диалога договоренности относительно подготовки и проведения в Венесуэле во второй половине 2024 года президентских выборов, которые позволяют обеспечить участие в электоральном процессе всего спектра политических сил, в рамках конституции и национального законодательства этой страны, - подчеркнули в МИД РФ. - В Москве рассчитывают, что это будет способствовать дальнейшей стабилизации внутриполитической ситуации в Венесуэле, обеспечению основополагающих прав ее граждан".

В МИД РФ также указали, что подписанные сторонами документы отражают достигнутый прогресс по вопросу "ослабления односторонних принудительных мер, введенных США и рядом западных стран против Венесуэлы". "Россия всегда проявляла солидарность с венесуэльским народом в свете трудностей, создаваемых вмешательством во внутренние дела Боливарианской Республики, намерений затормозить ее развитие, в том числе путем ограничения доступа к суверенным активам за рубежом", - констатировали в МИД России.

"Попытки использовать незаконные рестрикции как рычаг давления на официальные власти в Каракасе решительно неприемлемы. Россия подтверждает поддержку усилиям венесуэльского руководства по отстаиванию национального суверенитета, стремление содействовать сохранению конструктивной атмосферы вокруг диалога венесуэльских политических сил, намерены и далее укреплять отношения стратегического партнерства с Венесуэлой на благо народов наших стран", - заключили в министерстве.