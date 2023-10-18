Богданов и спецкоординатор ООН обсудили палестино-израильский конфликт

Замглавы МИД РФ проинформировал о направлении Россией гуманитарных грузов для палестинцев

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. РФ направила гуманитарные грузы для населения Газы через египетский город Эль-Ариш, для их доставки необходимо открыть КПП "Рафах". Об этом спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов на встрече в Дохе проинформировал спецкоординатора ООН по ближневосточному мирному процессу Тора Веннесланда.

"Спецкоординатор ООН был проинформирован о направлении Россией для населения Газы через египетский город Эль-Ариш гуманитарных грузов, для доставки которых нуждающимся палестинцам необходимо прекратить израильские бомбардировки и открыть КПП "Рафах". Эти же условия должны быть обеспечены для скорейшего проведения эвакуации российских и других иностранных граждан с территории сектора", - говорится в сообщении российского дипведомства по итогам встречи.

Стороны также обратили внимание на проблему гуманитарных вопросов, прежде всего оказания неотложной помощи пострадавшему населению Газы и освобождению заложников.

Ранее министр иностранных дел Египта Самех Шукри заявил, что с начала эскалации Египет официально не закрывал контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе с сектором Газа, однако его работе мешают израильские бомбардировки.