18 октября, 15:46,
обновлено 18 октября, 16:48
Палестино-израильский конфликт

Богданов и спецкоординатор ООН обсудили палестино-израильский конфликт

Замглавы МИД РФ проинформировал о направлении Россией гуманитарных грузов для палестинцев

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. РФ направила гуманитарные грузы для населения Газы через египетский город Эль-Ариш, для их доставки необходимо открыть КПП "Рафах". Об этом спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов на встрече в Дохе проинформировал спецкоординатора ООН по ближневосточному мирному процессу Тора Веннесланда.

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"Спецкоординатор ООН был проинформирован о направлении Россией для населения Газы через египетский город Эль-Ариш гуманитарных грузов, для доставки которых нуждающимся палестинцам необходимо прекратить израильские бомбардировки и открыть КПП "Рафах". Эти же условия должны быть обеспечены для скорейшего проведения эвакуации российских и других иностранных граждан с территории сектора", - говорится в сообщении российского дипведомства по итогам встречи.

Стороны также обратили внимание на проблему гуманитарных вопросов, прежде всего оказания неотложной помощи пострадавшему населению Газы и освобождению заложников.

Ранее министр иностранных дел Египта Самех Шукри заявил, что с начала эскалации Египет официально не закрывал контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе с сектором Газа, однако его работе мешают израильские бомбардировки. 

Теги:
ПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраильБогданов, Михаил Леонидович
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