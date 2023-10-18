18 октября, 15:53,
обновлено 18 октября, 16:41
Палестино-израильский конфликт

Россия потребовала проведения объективного расследования удара по больнице в секторе Газа

© ТАСС/ Ruptly/ UNTV

Как заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, Москва "глубоко потрясена произошедшим"

ООН, 18 октября. /ТАСС/. РФ призывает к проведению объективного расследования удара по больнице Аль-Ахли в секторе Газа. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности (СБ) всемирной организации по ситуации на Ближнем Востоке.

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"Мы глубоко потрясены произошедшим <...>. Выполнить предписание [Израиля] об эвакуации было невозможно, учитывая текущую нестабильную ситуацию и состояние пациентов <..>. Мы требуем объективного расследования и наказания виновных. Вот цена промедления членов Совета, многие из которых прокрастинировали последние 11 дней с момента начала эскалации. А мы об этом предупреждали еще в понедельник <...>. Действовать надо было быстро, именно поэтому представленный нами проект (резолюции по Ближнему Востоку - прим. ТАСС) не содержал политических оценок <...>, которые могли затруднить процесс его принятия ", - сказал дипломат. 

Теги:
ПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраильНебензя, Василий Алексеевич
© Информационное агентство ТАСС
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