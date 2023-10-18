18 октября, 15:58,
обновлено 18 октября, 16:38
Палестино-израильский конфликт

Небензя заявил, что блокада сектора Газа ставит на грань выживания все население анклава

Постпред РФ при ООН отметил, что жителей этого региона "приносят в жертву"

ООН, 18 октября. /ТАСС/. Блокада сектора Газа ставит на грань выживания все население анклава. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН.

Читайте также
Угроза эскалации боевых действий. Главное вокруг конфликта в секторе Газа

"Гуманитарная блокада палестинского анклава ставит на грань выживания все его население, которое практически у нас на глазах приносят в жертву", - сказал дипломат.

Небензя также призвал к немедленному прекращению насилия в отношении мирных жителей на Ближнем Востоке, независимо от их места проживания. "Гуманитарный доступ должен быть предоставлен немедленно. Призываем к <...> открытию коридоров для доставки срочной гуманитарной помощи <...> и выхода гражданских лиц, <...> независимо от места их проживания", - добавил он. 

Теги:
ПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраильНебензя, Василий Алексеевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация