Небензя заявил, что блокада сектора Газа ставит на грань выживания все население анклава

Постпред РФ при ООН отметил, что жителей этого региона "приносят в жертву"

ООН, 18 октября. /ТАСС/. Блокада сектора Газа ставит на грань выживания все население анклава. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН.

"Гуманитарная блокада палестинского анклава ставит на грань выживания все его население, которое практически у нас на глазах приносят в жертву", - сказал дипломат.

Небензя также призвал к немедленному прекращению насилия в отношении мирных жителей на Ближнем Востоке, независимо от их места проживания. "Гуманитарный доступ должен быть предоставлен немедленно. Призываем к <...> открытию коридоров для доставки срочной гуманитарной помощи <...> и выхода гражданских лиц, <...> независимо от места их проживания", - добавил он.