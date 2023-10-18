18 октября, 16:01,
обновлено 18 октября, 16:45
Палестино-израильский конфликт

Небензя считает, что СБ ООН парализован в узкокорыстных интересах отдельных стран

Постпред РФ при всемирной организации отметил, что действия этих государств привели к эскалации насилия на Ближнем Востоке

ООН, 18 октября. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН (СБ) парализован в узкокорыстных интересах отдельных стран, чьи действия привели к эскалации насилия на Ближнем Востоке. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности (СБ) всемирной организации.

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"Все, о чем мы говорим, происходит при бездействии Совета Безопасности ООН. СБ парализован в узкокорыстных интересах отдельных стран, односторонние действия которых не только закончились полным провалом, но и привели к масштабнейшей эскалации насилия в ближневосточном регионе", - сказал дипломат.

Небензя также добавил, что раз СБ ООН не смог принять необходимых мер, Россия "инициирует возобновление 10-й Чрезвычайной Спецсессии Генеральной Ассемблеи ООН по защите гражданского населения Палестины для всестороннего обсуждения ситуации, сложившейся в зоне палестино-израильского конфликта, и путей ее разрешения".

Совет Безопасности ООН не принял бразильский проект ближневосточной резолюции, так как США применили право вето. За проект резолюции проголосовали 12 членов СБ ООН, Великобритания и Россия воздержались от голосования, против проголосовали только США.

17 октября СБ ООН не принял российский проект резолюции по палестино-израильскому конфликту. За документ проголосовало пять стран, таким образом, резолюция не набрала необходимого числа голосов. По словам Небензи, СБ ООН в очередной раз стал заложником устремлений западных стран и не смог направить "четкий сильный коллективный сигнал, нацеленный на деэскалацию ситуации". 

Теги:
ПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраильНебензя, Василий Алексеевич
© Информационное агентство ТАСС
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