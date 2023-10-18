МИД РФ рассчитывает получить от ФРГ ответы о якобы нарушении Москвой КЗХО

Россия неоднократно указывала на то, что выдвигаемые против ее вооруженных сил ложные обвинения в якобы имеющихся планах использовать, в том числе "под чужим флагом", в зоне СВО химическое оружие или токсичные химикаты в запрещенных КЗХО целях не имеют под собой никаких оснований

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Российская сторона рассчитывает получить ответы от ФРГ о якобы нарушении РФ Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) в рамках специальной военной операции. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского дипведомства по итогам 104-й сессии Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

В МИД РФ сообщили, что ранее российской делегацией до завершения 104-й сессии Исполнительного совета ОЗХО 13 октября среди государств - участников Конвенции была распространена ответная нота на очередной антироссийский демарш ФРГ от имени Великобритании, Италии, Канады, США, Франции и Японии.

"В связи с вышеизложенным Российская Федерация, ссылаясь на п.4 cт. IX, обращается к техническому секретариату на предмет передачи Исполнительному совету Организации просьбы оказать содействие в получении у Германии разъяснений относительно имеющейся у нее информации об упомянутых в украинских нотах №61219/35-196/50-61363 от 28 мая 2023 года и №61219/35-196/50-107892 от 11 сентября 2023 года инцидентах", - указали в дипведомстве.

Россия неоднократно указывала на то, что выдвигаемые против ее вооруженных сил ложные обвинения в якобы имеющихся планах использовать, в том числе "под чужим флагом", в зоне специальной военной операции химическое оружие или токсичные химикаты в запрещенных КЗХО целях не имеют под собой абсолютно никаких оснований, отметили в министерстве. "Более того, такого рода инсинуации свидетельствуют о намерении евроатлантических союзников, их сателлитов и пособников осуществить провокации с применением токсичных химикатов с тем, чтобы затем возложить ответственность за эти преступления на Российскую Федерацию", - продолжили в МИД РФ.

Реальное положение дел

"Российская Федерация рассчитывает на то, что государства - участники КЗХО, для которых императивом являются их суверенные права и уважительное отношение со стороны мирового сообщества к их национальным интересам, ознакомившись с материалами о реальном положении дел в зоне украинского конфликта применительно к КЗХО, смогли бы сделать на этот счет объективные выводы, - добавили в дипведомстве. - Назрела необходимость противопоставить здравый смысл неуемным амбициям стран коллективного Запада превратить ОЗХО наряду с другими специализированными многосторонними структурами в инструмент сохранения и упрочения своего доминирования в мировой политике, экономике и финансах, навязывания абсолютному большинству мирового сообщества своих далеко неоднозначных, а зачастую и извращенных культурно-цивилизационных ценностей и двойных стандартов".

В ходе 103-й сессии Исполнительного совета ОЗХО были предоставлены исчерпывающие ответы на вопросы ФРГ, подчеркнули в дипведомстве. "В ответ на новый запрос ФРГ еще раз подчеркиваем, что химические средства борьбы с беспорядками российскими войсками в рамках специальной военной операции не применяются", - добавили в дипведомстве.