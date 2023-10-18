Захарова прокомментировала заявление Байдена о том, что он родился в Израиле

По словам официального представителя МИД РФ, это значит, что его не могли бы избрать президентом США

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден не мог бы быть избран главой американского государства, если он родился в Израиле. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления Байдена о том, что он родился в Израиле.

"Только что [президент США Джо] Байден заявил, что он родился в Израиле, - отметила она. - Значит, он не мог быть избран президентом США".

"Российское "вмешательство" в американские выборы становится все более изощренным", - добавила дипломат.

Американский президент во время визита в Тель-Авив заявил, что родился в Израиле. При этом в открытом доступе есть информация о том, что Байден родился 20 ноября 1942 года в Пенсильвании.

В соответствии с Конституцией Соединенных Штатов Америки президентом страны может стать только гражданин США по рождению.