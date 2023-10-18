Вершинин и посол Иордании обсудили палестино-израильский конфликт

По данным МИД РФ, стороны обсудили конфликт с упором на проводимые в связи с этим мероприятия в СБ ООН

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и посол Иордании в Москве Халед Шавабке обсудили палестино-израильский конфликт с упором на проводимые в связи с этим мероприятия в Совете Безопасности (СБ) ООН. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы состоялось обсуждение текущей ситуации в зоне палестино-израильского конфликта с упором на проводимые в связи с этим мероприятия в Совете Безопасности ООН. В конкретном плане были рассмотрены предпринимаемые усилия по согласованию такого решения СБ ООН, которое позволило бы прекратить кровопролитие, приступить к реализации неотложных гуманитарных мер и создать перспективы для восстановления политического горизонта в процессе ближневосточного урегулирования", - указали в МИД РФ.

"Подтвержден обоюдный настрой на укрепление взаимодействия по широкому кругу вопросов на повестке дня ООН", - добавили в дипведомстве.

Встреча прошла по просьбе посла Иордании.