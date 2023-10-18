Несколько стран призвали усилить потенциал механизма генсека ООН по био- и химоружию

Заявление подготовили Россия, Венесуэла, Буркина Фасо, Эритрея, Иран, Киргизия, Китай, Белоруссия, Казахстан, Мали, Никарагуа, Таджикистан, Сирия, Центрально-Африканская Республика

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Страны, подписавшие заявление в поддержку усилий по укреплению механизма генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по расследованию случаев возможного применения химического и биологического оружия (МГС), указали на необходимость активизации укрепления экспертного и технического потенциала МГС.

"Мы убеждены в необходимости активизации при содействии Секретариата ООН усилий мирового сообщества по укреплению экспертного и технического потенциала МГС. Особого внимания заслуживают основные принципы и процедуры данного Механизма (документ A/44/561), которые, за исключением технических приложений (точечно скорректированы в 2007 г.), не обновлялись с момента их одобрения резолюцией ГА ООН А/ 45/57С от 4 декабря 1990 г." - говорится в опубликованном на сайте МИД РФ заявлении.

Заявление было подготовлено Россией, Венесуэлой, Буркина Фасо, Эритреей, Ираном, Киргизией, Китаем, Белоруссией, Казахстаном, Мали, Никарагуа, Таджикистаном, Сирией, Центрально-Африканской Республикой. "Мы <...> подтверждаем свою решимость оградить человечество от химической и биологической войны, признаем общую заинтересованность всего человечества в том, чтобы полностью исключить возможность применения химического, бактериологического (биологического) и токсинного оружия", - говорится в заявлении.

Страны, подготовившие документ, призывают все государства - участников КБТО и КЗХО "уделять первостепенное внимание полному выполнению всех своих обязательств, принятых согласно этим конвенциям, и руководствоваться пониманиями, достигнутыми на конференциях государств-участников конвенций по рассмотрению действия этих конвенций".

"Мы призываем генерального секретаря ООН организовать обзор действующих правил и принципов МГС, документа ГА ООН А/44/561 от 4 октября 1989 года, в котором они закреплены, в соответствии с пунктом 104 и по аналогии с проведенной в 2007 году актуализацией", - отмечено в документе.