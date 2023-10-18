Рябков и посол Египта обсудили взаимодействие в БРИКС

В МИД РФ сообщили, что стороны также обсудили "также некоторые другие вопросы, представляющие взаимный интерес"

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Замглавы МИД России Сергей Рябков и посол Египта в Москве Назих Нагари обсудили на встрече взаимодействие в рамках БРИКС, в том числе в контексте предстоящего председательства РФ в объединении.

"Рассматривалась проблематика взаимодействия в БРИКС, в том числе в свете приближающегося председательства России в этом объединении", - говорится в опубликованном на сайте МИД РФ сообщении по итогам встречи.

В МИД РФ отметили, что стороны в ходе беседы обсудили "также некоторые другие вопросы, представляющие взаимный интерес".