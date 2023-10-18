Постпредство РФ заявило, что США не дали СБ ООН выступить с осуждением ХАМАС

В российском представительстве отметили, что бразильский проект, по которому проводилось голосование, включал жесткие формулировки с осуждением палестинской группировки за действия 7 октября

ООН, 18 октября. /ТАСС/. Именно США не позволили Совету Безопасности (СБ) ООН выступить с осуждением ХАМАС за атаки 7 октября. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в связи с выраженным постпредом Израиля недовольством тем, что Совет Безопасности всемирной организации до сих пор не осудил атаки ХАМАС на еврейское государство.

"Многоуважаемый посол Израиля, говоря сегодня в Совете Безопасности, выразил сожаление в связи с тем, что члены Совета не в состоянии "осудить ХАМАС". Проясню, что бразильский проект, по которому сегодня проводилось голосование, включал жесткие формулировки с осуждением ХАМАС за действия 7 октября. Мы хотели сбалансировать его осуждением неизбирательных ударов по мирным жителям Газы, но наша поправка не была поддержана рядом членов [СБ ООН], как и поправка с призывом к прекращению огня. Поэтому мы воздержались [при голосовании], не желая блокировать важные гуманитарные положения этой резолюции. Страной, заблокировавшей принятие текста, были США, таким образом аннулируя послание Совета с осуждением ХАМАС", - написал он на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан назвал непостижимым тот факт, что СБ ООН до сих пор не осудил атаку ХАМАС на еврейское государство. Он указал на то, что Совет не может прийти к консенсусу "даже по такому базовому вопросу" и не уделяет внимания действиям, которые необходимо предпринять, чтобы освободить сектор Газа от ХАМАС.