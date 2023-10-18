Небензя сообщил о нахождении около 1 тыс. граждан РФ на юге сектора Газа

Постпред России при ООН отметил, что свыше 2 млн жителей региона остаются без воды, продовольствия, медицинской помощи, топлива и электричества

ООН, 18 октября. /ТАСС/. Около тысячи россиян и членов их семей стали заложниками блокады на юге сектора Газа. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности (СБ) всемирной организации по ситуации на Ближнем Востоке.

"Свыше 2 млн жителей сектора остаются без воды, продовольствия, медицинской помощи, топлива и электричества. Единственный КПП на границе с Египтом "Рафах" вновь подвергся ракетному удару, так и не был открыт для выхода мирных жителей и доставки гуманитарных грузов. Фактическими заложниками военной блокады Газы стали порядка тысячи российских граждан и членов их семей", - сказал дипломат.

Ранее посол РФ в Израиле Анатолий Викторов заявил, что около тысячи граждан России и других стран СНГ, включая членов их семей, находятся на юге сектора Газа в ожидании открытия пограничного перехода "Рафах". По его словам, ситуация на юге сектора Газа "близка к катастрофической".