В Перми Путин проведет заседание Совета по развитию физкультуры и спорта

Также президент России примет участие в форуме "Россия - спортивная держава"

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в Перми примет участие в форуме "Россия - спортивная держава" и проведет заседание Совета по развитию физической культуры и спорта, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да, действительно", - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

В Пермь глава государства прибудет из Китая, где находился с двухдневным рабочим визитом.

XI международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" пройдет 19-21 октября. В нем примут участие представители федеральных и региональных госорганов, спортивных федераций, бизнеса, эксперты и лидеры спортивной индустрии. Основными темами форума станут вопросы развития системы спорта в условиях многополярного мира, предпринимательство в нынешних реалиях, инновации и цифровизация отрасли, а также подготовка к Играм будущего, которые пройдут в 2024 году в Казани.

Совет при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта обеспечивает взаимодействие между госорганами, общественными объединениями, физкультурно-спортивными объединениями, другими организациями при рассмотрении вопросов реализации государственной политики в этой области, а также вопросов спорта высших достижений, подготовки и проведения Олимпийских и Паралимпийских игр, Всемирных универсиад, чемпионатов мира по различным видам спорта и участия в них российских спортсменов.