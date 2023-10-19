Медведев: России важнее успех в СВО, но и происходящее в Израиле и Палестине волнует

Зампред Совбеза России назвал войну на Ближнем востоке "основанной на терроре и доктрине непропорционального применения силы против гражданского населения"

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. России гораздо важнее успех в специальной военной операции (СВО), но и происходящее в Израиле и Палестине не может не волновать, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в статье для "Известий" на тему палестино-израильского конфлита.

"На Ближнем Востоке снова война. Война жестокая, без правил. Война, основанная на терроре и доктрине непропорционального применения силы против гражданского населения", - написал политик.

Он подчеркнул: "Конечно, для нас гораздо важнее достижение успеха в СВО в нашей борьбе против неонацистов на Украине, но то, что происходит на территории Палестины и Израиля, не может не волновать". "Хотя бы потому, что войны часто имеют близкие причины и развиваются по принципу сообщающихся сосудов", - пояснил Медведев.