Медведев считает, что конфликт в Израиле и Палестине может перерасти в войну

Единственным способом навсегда снять проблему является создание полноценного Палестинского государства, отметил зампред Совбеза

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Конфликт в Израиле и Палестине имеет все шансы перерасти в полноценную региональную или даже глобальную войну, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в статье для "Известий".

"На Ближнем Востоке снова война. Война жестокая, без правил. Война, основанная на терроре и доктрине непропорционального применения силы против гражданского населения. Как теперь принято выражаться, с обеих сторон включен "режим Берсерка", - написал политик.

По его словам, для Москвы "гораздо важнее достижение успеха" в спецоперации, но происходящее на территории Палестины и Израиля "не может не волновать". Медведев связал это с тем, что "войны часто имеют близкие причины и развиваются по принципу сообщающихся сосудов".

"Не стал исключением и новый конфликт", имеющий "все шансы перерасти в полноценную региональную войну", отметил политик, добавив, что "при плохом стечении обстоятельств" мир ждет война глобальная.

Он обратил внимание, что последствия этого противостояния, многочисленные жертвы и разрушения видны ежедневно. "Страшной трагедией стал ракетный удар по баптистской больнице в секторе Газа, который привел к гибели сотен людей. Многие тяжело ранены и могут навсегда остаться инвалидами. Это произошло, несмотря на то что больницы и медицинский персонал защищены международным гуманитарным правом", - указал Медеведев. Удар по больнице он назвал "варварским актом, требующим решительного осуждения". Однако, по его мнению, он "явно не последний в череде ужасных событий в регионе".

Об урегулировании конфликта

Зампред Совбеза предупредил, что если конфликт на Ближнем Востоке не будет урегулирован должным образом, он может перерасти в столетнюю войну или короткую ядерную. По оценке политика, единственный способ снять проблему раз и навсегда - "создать полноценное палестинское государство, выполнить все фундаментальные политические решения, принятые с 1947 года". Как считает Медведев, в этой ситуации надежда на успех призрачна. "Мало кто сейчас в нем вообще заинтересован, преследуя текущие военные цели", - констатировал он.

"Альтернатива, тем не менее, существенно хуже: война, которая будет длиться еще сто лет. Или еще хуже худшего: короткий конфликт с применением ядерного оружия региональными державами с перспективой вмешательства великих ядерных держав", - отметил он.

Политик озаглавил статью "Бесконечная война". В качестве эпиграфов он выбрал цитаты председателя Организации освобождения Палестины Ясира Арафата, который был лидером всех палестинцев, и первой женщины премьер-министра Израиля Голды Меир.