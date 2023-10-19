Медведев заявил, что "афганское" и "киевское" оружие США убивает людей и в Израиле

Зампред Совбеза обратил внимание, что в Конгрессе при этом "с показным возмущением" требуют "срочно расследовать", откуда у ХАМАС появилось это вооружение

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Поставленное Соединенными Штатами оружие в Афганистан и на Украину сейчас используется в том числе в палестино-израильском конфликте. Об этом зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в колонке "Известий".

"Невозможно перечислить, сколько смертоносного оружия на гигантские суммы США и их союзники по НАТО отправили в помощь неонацистскому режиму Киева. Сколько бросили при бесславном бегстве из Афганистана", - отметил Медведев. Он подчеркнул, что "при этом никого не удивляло и не заботило, что военная техника стран-вассалов постоянно разворовывалась и по контрабандным каналам уплывала в руки разного рода экстремистов и террористов".

"Как и предполагалось, сегодня налицо очевидный факт: киевское и афганское оружие американского производства убивает людей и в Израиле", - написал зампред Совбеза РФ.

Он обратил внимание, что в Конгрессе при этом "с показным возмущением" требуют "срочно расследовать", откуда у ХАМАС появилось это вооружение, и "спешат обвинить в незаконных поставках то Иран, то Сирию, то Россию - кого угодно, лишь бы не самих себя". "Лицемерие высшего уровня", - констатировал Медведев, процитировав при описании американских политиков слова из "Мастера и Маргариты" Михаила Булгакова: вещают "со скошенными к носу от постоянного вранья глазами".