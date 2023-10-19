18 октября, 21:20
Палестино-израильский конфликт

Медведев обвинил США в провале инициативы в СБ ООН по урегулированию вокруг Израиля

При этом зампред Совбеза России подчеркнул, что Москва выступает за возобновление переговоров по ближневосточному урегулированию

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Москва желает возобновления полноценных переговоров по ситуации на Ближнем Востоке, но предложенный ей проект соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН был провален оппонентами, ведомыми Вашингтоном, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в статье для "Известий".

"Россия хотела бы возобновления полноценных переговоров по ближневосточному урегулированию, о чем недавно заявил наш президент. Однако наш проект резолюции Совбеза ООН с призывом к прекращению огня и началу переговоров участников конфликта доблестно провален нашими извечными оппонентами, ведомыми США. Поэтому мы готовы к любому развитию событий, сколь бы прискорбно это ни звучало", - констатировал он. 

Теги:
Медведев, Дмитрий АнатольевичСШАПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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