Медведев заявил об американском следе в каждом витке ближневосточного конфликта

Поставки вооружений на Ближний Восток обеспечивали американским компаниям огромную и при этом постоянную прибыль, указал зампред Совбеза

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Американский след отчетливо виден в каждом витке палестино-израильского конфликта начиная с 1940-х годов, США делали все, чтобы противники не разошлись миром. Об этом зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в статье "Известий".

Рассуждая о том, кто реально несет ответственность за новый виток палестино-израильской войны, политик отметил, что у этого конфликта долгая предыстория, "но с 1940-х годов на каждом ее повороте в сторону все большего мрака и террора виден отчетливый американский след".

Медведев отметил, что формально США были среди государств, которые 29 ноября 1947 года проголосовали за резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о создании еврейского и арабского государств и интернациональной зоны Иерусалима. Но "во всех арабо-израильских войнах, начиная с 1960-х годов, Вашингтон поддерживал и накачивал оружием лишь одну сторону" и "делал все, чтобы противники ни в коем случае не разошлись миром".

"Все очевидно: поставки вооружений на Ближний Восток обеспечивали американским компаниям огромную, а главное - постоянную прибыль. Да и сохранять свое влияние в этом стратегически значимом и беспрестанно воюющем регионе Вашингтону всегда было крайне важно. А лучший способ сделать это - гарантированная и контролируемая нестабильность. То, чего добивались США и в чем преуспели", - уверен Медведев.

Он добавил, что такая стратегия для США во второй половине XX века была "более чем привычной". "Разделяй людей, вооружай группировки, приводи отдельные из них к власти, используй их, а станет невыгодно - без сожаления "кидай". Достаточно вспомнить все те войны, которые Америка вела чужими руками вдали от собственных границ. Не только на Ближнем Востоке, но и в Корее, Вьетнаме, в Анголе и других государствах", - отметил замглавы СБ РФ. По его словам, перечень этих войн хорошо известен, он постоянно пополняется и в новом тысячелетии. "Цинизм американских властей продолжает переходить все мыслимые границы", - подчеркнул Медведев.